Zware Kees: Halverwege

24 november 2017, 11:00

Wanneer je de volgende zeekaart op de kaartentafel openslaat en je ziet alleen maar wit, weet je zeker dat je middenin een oceaan vaart. British Admiralty Chart 4714 is alleen maar wit. Wit met cijfers van lodingen, meer niet. Of wacht, helemaal in de linker benedenhoek ligt Ile Amsterdam. Da's leuk, midden in de Indische Oceaan een stukje Nederland! Nou ja, de naam dan. En rechtsboven nog een paar stipjes, de Cocos Islands. De rest is water.