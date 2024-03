Daling van 7% in Containeroverslag Hamburg ‘geen verrassing’

De bedrijven in de Hamburgse haven behandelden in 2023 in totaal 114,3 miljoen ton aan goederen, dat is 4,7% minder dan in 2022. De containeroverslag zakte met 6,9% in en kwam uit op 7,7 miljoen teu. Bestuurslid Axal Mattern van Hafen Hamburg Marketing blijft positief: ‘Met de ontwikkeling van onze overslagcijfers zitten we op een lijn met de concurrentie.’

Hamburg zag in 2023 in vrijwel alle deelsectoren een daling. De overslag van bulk bleef het meest stabiel en kwam voor 2023 uit op 36,2 miljoen ton, een daling van 0,2%. Dat die daling minimaal is, is met name te danken aan de overslag van agribulk, waar nog wat groei in zat.

In de containeroverslag zag de haven van Hamburg 7,7 miljoen teu voorbijkomen, wat een daling van bijna 7% betekent. Het cijfer is geen verrassing; de grootste terminaloperator in het havengebied, HHLA, maakte vorige week bekend de containeroverslag met 7,5% te hebben zien dalen.

Mattern verklaart de daling in Hamburg aan de hand van ‘geopolitieke en economische uitdagingen’ die ook op de havens van Rotterdam en Antwerpen hun weerslag hebben. Hij benadrukt dat Hamburg zich ‘goed staande’ heeft weten te houden tussen de andere havens in West Europa. De haven ‘behoudt zijn positie onder uitdagende omstandigheden’, stelt Mattern.

MSC moet volumes goed gaan maken

Duitse media hebben de cijfers van de afgelopen jaren bijgepakt en concluderen dat de haven qua volumes alleen in 2009 slechtere cijfers schreef, een ‘dramatisch resultaat’. In dat jaar werd 110,4 miljoen ton aan zeevracht afgehandeld (nu 114,3 miljoen). In 2014 kende Hamburg overigens zijn beste jaar met 145,6 miljoen ton.

Het Zwitserse MSC moet in Hamburg de komende jaren voor groei gaan zorgen. De containerrederij wordt met 49,9% van de aandelen mede-eigenaar van HHLA. De terminaloperator verwacht door op te trekken met MSC ongeveer 1 miljoen teu per jaar meer te kunnen verwerken.

Meer schepen, minder containers

Ondanks de teruggang in teu, ontving Hamburg in 2023 wel meer schepen. Zo meerden er 272 containerschepen in de megamax-klasse met een capaciteit van 18.000 teu of meer af, een stijging van bijna 15% ten opzichte van 2022. Ook andere aanlopen namen toe: Hamburg noteert een plus van 5% in het aantal schepen met een capaciteit van minimaal 10.000, 23,1% meer zeer grote containerschepen (tussen de 8.000 en 10.000 teu) en 36,7% meer panamax-containerschepen (tussen de 4.000 en 6.000 teu).

China blijft voor Hamburg de belangrijkste handelspartner. Vanuit dit land kwam 2,1 miljoen teu, wat een daling betekent van 12% ten opzichte van 2022. Op de tweede plaats volgen de VS met 650.000 teu; het aantal containers vanuit de VS steeg ten opzichte van 2022 met 8% en bereikte daarmee een nieuw hoogtepunt. Singapore volgt op een derde plaats met 390.000 teu.

