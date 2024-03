Gezocht… Port Officer

Port Officer. Dat klinkt enigszins als politieagent spelen op het water.

Jeroen Schmohl, manager operations bij Port of Amsterdam: ‘Dat is toch te streng uitgedrukt. Ja, in deze functie ben je wel buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA, red.), dat klopt. Maar dat is slechts een neventaak. Als Port Officer ben je vooral de ogen en oren van de havenmeester. Je surveilleert met een vaartuig in het havengebied en beoordeelt onder andere of de scheepvaart zich aan de regels houdt, of men over de vereiste papieren beschikt en of men veilig is afgemeerd. Ook voer je regelmatig inspecties aan boord van schepen uit. Dat lijkt allemaal erg controlerend, maar uiteindelijk ben je ook – en misschien wel vooral – een gastheer.’

Hoe heeft Port of Amsterdam het havengebied georganiseerd, in wat voor teamverband komt de Port Officer te werken, wat is het dienstrooster? ‘We werken met vier blokken tussen IJmuiden, wat vooral een zeehaven is, en Amsterdam wat naast een zeehaven ook bijvoorbeeld veel plezierjachten, rondvaartboten en rivier- en zeecruises ontvangt – ik denk dat het IJ in het totale gebied het drukst bevaren is. De Port Officer waar we naar op zoek zijn komt in het blok Amsterdam te werken, grofweg van de Afrikahaven tot Schellingwoude. We werken zes dagen achtereen: twee dagen ochtenddienst, twee dagen middagdienst en twee dagen nachtdienst, gevolgd door vier vrije dagen. Het havengebied telt veertig Port Officers. Je bent altijd met z’n tweeën aan boord. De één als schipper, de ander als toezichthouder voor de administratieve en juridische werkzaamheden. Die verdeling wordt onderling in goed overleg geregeld.’

Waar let je op tijdens het sollicitatiegesprek? ‘We doen een persoonlijkheids- en intelligentietest waarbij een aantal kwaliteiten boven moeten komen drijven. In de eerste plaats moet je excellent kunnen varen, dus goed kunnen manoeuvreren in kleine ruimtes. Maar een goede schipper is nog niet per se een goede Port Officer. Er komt veel meer bij kijken, zoals pragmatisch, flexibel en behulpzaam zijn, veiligheidsvraagstukken kunnen doorzien en samenwerken in een team. Ook moet je op de hoogte zijn van wetgeving en juridische zaken. Het zijn niet zelden oud-schippers die solliciteren: ze hebben hart voor het water en de scheepvaart en kunnen empatisch omgaan met maritieme situaties waarbij vaak veel geld gemoeid is. Je moet overwicht hebben en tegelijkertijd diverse belangen evenwichtig tegen elkaar kunnen afwegen.’