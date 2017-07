Softwarefout zet autoschip aan de grond Facebook

De carcarrier Siem Cicero van Siem Car Carriers is in de nacht van donderdag 13 juli op de Ems aan de grond gelopen. Oorzaak was volgens de Wasserschutzpolizei een fout in de software van de stuurmachine. Het schip was pas 10 dagen in de vaart.

De onder de vlag van Liberia varende Siem Cicero was geladen met auto's onderweg naar het Canadese Halifax toen het ter hoogte van ton 62 uit het roer liep. Daardoor kwam het 200 meter lange en 32 meter brede schip buiten de vaargeul terecht en liep aan de grond. De 53-jarige Poolse kapitein riep direct twee slepers op die het schip weer vrij sleepten en terug naar de Emskade in de haven van Emden brachten, de plek waar ook de reis begon. Daar kreeg het een vaarverbod opgelegd. Pas nadat duikers de romp en het roer op mogelijke schade hadden gecontroleerd, mocht het schip opnieuw beginnen aan haar reis naar Canada.

Autohaven

De haven van Emden is een van de grootste havens in Europa voor de overslag van auto's. Jaarlijks worden via de Noord-Europese havens circa negen miljoen auto's verscheept. Emden neemt daarvan 1,4 miljoen auto's voor haar rekening. De haven bezet daarmee de derde plaats na Zeebrugge (2,4 miljoen auto's) en Bremerhaven (2,3 miljoen auto's). (EvH)