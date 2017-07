KNRM haalt bemanningslid met hartklachten van boord Facebook

Twitter

VLISSINGEN 4 juli 2017, 10:44

De KNRM-reddingboot van Breskens heeft maandagmiddag 3 juli een bemanningslid met hartklachten geëvacueerd van een bulkcarrier op de Westerschelde.

1 / 1 Het ambulancepersoneel gaat via de loodsenladder aan boord van de 180 meter lange bulkcarrier Slavyanka. (Foto KNRM Breskens) Het ambulancepersoneel gaat via de loodsenladder aan boord van de 180 meter lange bulkcarrier Slavyanka. (Foto KNRM Breskens)

De man is naar Vlissingen gebracht en vandaar per ambulance naar het ziekenhuis in Goes vervoerd.

Het gaat om een bemanningslid van de onder Maltese vlag varende bulkcarrier Slavyanka, die afvarig onderweg was naar een bestemming aan de River Tees in Engeland. De man werd aan boord onwel en kreeg pijn op de borst. Na overleg met de bemanning besloot de dienstdoende arts van de Radio Medische Dienst dat man naar een ziekenhuis moest.

De reddingboot Zeemanshoop uit Breskens haalde vervolgens eerst het personeel op van een ambulance die intussen bij de Poseidonsteiger in Vlissingen klaarstond en voer vervolgens naar de bulkcarrier. Twee opstappers van de KNRM en de twee vrouwelijke ambulancemedewerkers gingen via de loodsenladder aan boord. Na een medische check bleek dat de man inderdaad met spoed specialistische hulp nodig had. Hij kan nog wel lopen en werd via de gangway aan boord van de Zeemanshoop begeleid.

In Het Kanaal werd op maandag 3 juli eveneens een persoon om medische redenen geëvacueerd. Het ging om een passagier van het cruiseschip Balmoral van Fred Olsen Cruises. Het schip was op weg van Southampton naar Lissabon. Deze patiënt werd per helikopter naar een ziekenhuis in het Franse Brest gebracht. (BO)