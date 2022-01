Zware Kees: Grapje Facebook

Email ROTTERDAM 20 januari 2022, 20:00

Ongeveer een jaar geleden rondde ik Kaap Hoorn, het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Het was een mijlpaal, want Kaap Hoorn was de laatste beroemde kaap die ik nog nooit had gepasseerd. Eerder, ruim 20 jaar geleden, maakte ik een reis van Masan naar Bahia Blanca, een reis van 11.510 mijl volgens mijn nauwgezette aantekeningen. Deze keer werd van rederijwege bepaald niet via Kaap Hoorn te varen, maar door Straat Magellaan.