Zware Kees: Relikwie uit het verleden?

Facebook, ik besteed er niet veel tijd aan. Jawel, ik gebruik het maar neem het medium niet ál te serieus (meer). Laatst werd ik herinnerd door Facebook aan een artikel wat ik vijf jaar geleden gedeeld had. Waaróm ik herinnerd moet worden aan berichten van jaren terug is me niet helemaal duidelijk. Ach, soms is het leuk om te zien wat mij vijf jaar geleden bezighield.

Want toen scande ik een krantenbericht.