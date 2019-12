Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Handelsoorlog kalmeert Facebook

Twitter

Email Papendrecht 24 december 2019, 10:52

In de handelsoorlog tussen de VS en China is ruimte gekomen voor een verdere ontspanning, nadat een deel van de Amerikaanse importheffingen werd verlaagd. Voor de droge-ladingschepen is de mogelijkheid van hervatting van de Amerikaanse export van granen naar China goed nieuws.