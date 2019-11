Schuttevaer Premium Onschadelijke en supersterke coating voor onderwaterschip Facebook

Antwerpen 02 november 2019, 15:18

Schone rivieren, zeeën en oceanen is het doel dat Boud Van Rompay zich stelde toen hij in 1974 in Antwerpen zijn bedrijf Hydrex oprichtte dat zich specialiseerde in onderwater-reparaties aan schepen. Sinds 2001 richt hij zich meer en meer op de conservering van schepen onder de waterlijn. Hydrex heeft nu vestigingen in Rotterdam, Tampa en Algeciras en is wereldwijd actief.