Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Betere inkomsten

Papendrecht 04 september 2019, 10:00

Voor de capesizers verbeterden de vrachten voor zowel reizen Australië-China als Brazilië-China. Voor de panamaxen verbeterden de huren voor reizen vanaf de oostkust van Zuid-Amerika naar India en Singapore tot rond $ 19.000 per dag. Voor trans-Atlantische rondreizen lagen de huren rond $ 20.000 per dag. Voor de supramaxen waren de huren ook redelijk, rond $ 11.000 per dag, en voor reizen vanaf de US Gulf zelfs $ 30.000, maar die huren waren van korte duur.