Reddingsschip Sea-Watch 3 mag weer varen

ROME 01 juni 2019, 20:38

Het reddingsschip Sea-Watch 3, dat vorige maand door de Italiaanse justitie in beslag werd genomen in een onderzoek naar hulp bij illegale immigratie, is zaterdag 1 juni vrijgegeven en mag weer varen. ‘De Sea-Watch 3 is vrij. We hebben zojuist het officiële nieuws ontvangen dat ons schip niet langer in beslag is genomen en kan terugkeren naar zijn missie’, aldus de Duitse hulporganisatie Sea-Watch op Twitter.