Kop-op-kop bij Emmerich

EMMERICH 18 juni 2018, 22:01

Een afvarig schip is in de nacht van donderdag 14 juni op vrijdag 15 juni bij Emmerich frontaal in aanvaring gekomen met een tanker. Het ongeluk gebeurde vrijwel op de grens met Nederland bij de ADM Ölmühlen Ölwerke Spyck. De tanker lag daar 'om verkeersredenen' te wachten, zegt de Wasserschutzpolizei.