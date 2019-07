BLN-bestuurder John Janssen overleden Facebook

Email NIJMEGEN 01 juli 2019, 15:54

John Janssen, bestuurslid van Koninklijke BLN-Schuttevaer, is vrijdag 28 juni na een kort ziekbed overleden. Hij was tot het laatste moment actief als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van BLN namens de ledengroep droge lading tot 86 meter.

‘Wij verliezen in hem een bevlogen bestuurder met een warm hart voor alles wat met binnenvaart te maken had. Daarnaast, en bovenal, verliezen wij ook een vriend’, schrijven bestuur en medewerkers van BLN in een overlijdensbericht.

John Janssen (1946), schipper van de Metanoia, was bijna een halve eeuw binnenvaartondernemer. Als voorzitter van de Rooms-Katholieke Schippers Bond St. Nicolaas raakte hij actief betrokken bij de vorming van Kantoor Binnenvaart, de Binnenvaart Branche Unie (BBU) en uiteindelijk BLN. Hij noemde het vanzelfsprekend bestuurlijk actief te blijven in het transitieproces. ‘Mijn drijfveer is voor een deel idealisme dat voortkomt uit het plezier waarmee ik mijn beroep uitoefen.’

In een interview met de Nijmeegse wijkkrant De Dukenburger zei John enkele jaren geleden: ‘Ik zeg wel eens: zou ik m’n leven nog eens over mogen doen, dan zou ik iets meer studeren, maar zeker ook weer gaan varen!’ (DvdM)