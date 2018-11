Doorsnede van een Sendo Liner. De schroeven worden aangedreven door permanent-magneet elektromotoren van Oswald met een vermogen van 350 kW elk. Het schroefontwerp is geoptimaliseerd op een snelheid van 14 kilometer per uur. Bij 180/190 omwentelingen per minuut vragen de schroeven dan 120/125 kW elk. Ook de boegschroeven zijn elektrisch. (Tekening Sendo Shipping)