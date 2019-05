Comfort, Premium of Exclusive Line bij Hoogendoorn MBI Facebook

Twitter

Email Werkendam 04 mei 2019, 14:31

Een familiebedrijf met de ambitie het beste scheepstimmerbedrijf van Nederland te zijn. Dat is Hoogendoorn MBI (maritieme betimmeringen en interieurbouw) in Werkendam. Op de website van het bedrijf staat een fraaie lijst van afgeronde projecten: van mooie woningen op binnenvaartschepen, grote bemanningsverblijven op zeeschepen en offshore-vaartuigen tot de inrichting van complete passagiersschepen.

1 / 1 Comfort, Premium of Exclusive Line bij Hoogendoorn MBI Comfort, Premium of Exclusive Line bij Hoogendoorn MBI

Mens en milieu centraal in bedrijfsvoering familiebedrijf

60% opdrachten is watergerelateerd

‘Opa begon met een gereedschapskistje’

‘Ook een soort Ikea voor interieurs Damen’

Door Bart Oosterveld

Opmerkelijk is ook dat het bedrijf uitdrukkelijk goed wil zorgen voor de mensen die er werken, inclusief het ingeleende personeel, en het milieu. Prominent op de website staat een statement over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het eerste contact met directeur Dick Hoogendoorn (58) is snel gelegd. Zijn 06-nummer staat namelijk online, met foto en al. Dus hem aan de lijn krijgen is geen probleem. Maar het telefoontje is ook kort, want Hoogendoorn senior verwijst ons direct door: ‘Mijn oudste zoon Stefan doet de publiciteit, belt u hem even.’

Een paar dagen later treffen we de beoogde opvolger in een vergaderzaal van het bedrijf aan de Beatrixhaven in Werkendam.

Derde generatie

Stefan Hoogendoorn (32) is de derde generatie in het bedrijf. Dat werd in 1961 opgericht door Kees Hoogendoorn, de opa van Stefan. ‘Mijn opa begon klein. Met een gereedschapskistje ging hij hier in Werkendam schepen langs om een kastdeurtje te stellen en ander klein timmerwerk. Daarna leverde hij een nieuw keukentje, bouwde hij een nieuwe slaapkamer in en uiteindelijk leverde hij complete scheepsbetimmeringen.

Daarna leverde hij een nieuw keukentje, bouwde hij een nieuwe slaapkamer in en uiteindelijk leverde hij complete scheepsbetimmeringen.’

De eenmanszaak is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 125 personeelsleden in vaste dienst, naast de inleenkrachten die voor projecten worden ingeschakeld. Ook Stefans jongere broer Corné (29) is actief binnen het bedrijf.

Bakens verzet

Tot aan de crisis in de binnenvaart zo’n 10 jaar geleden haalde Hoogendoorn alle omzet uit maritieme opdrachten, vooral in de binnenvaart. Daarna werden de bakens gedeeltelijk verzet door ook ‘het land op te gaan’. Het eerste project dat Hoogedoorn op het droge uitvoerde had overigens nog steeds een link met het water. Dat was namelijk de inrichting van het schoolgebouw van het STC-college aan het Vasteland in Rotterdam. Daarna breidde de klantenkring op het droge snel uit, waardoor het bedrijf nu circa 40% van zijn omzet uit interieurbouw haalt. Als voorbeeld van een dergelijk project noemt Stefan een opdracht van een hotelketen in Duitsland. Voor dit bedrijf heeft Hoogendoorn de ombouw van een flink aantal hotels op zich genomen, verspreid over Duitsland. In totaal gaat het om 1100 kamers die compleet nieuw moeten worden ingericht.

Op locatie

Ondanks het aanboren van de nieuwe markt blijft de maritieme wereld de belangrijkste opdrachtgever. Nog steeds 60% van het werk zit in watergerelateerde opdrachten. Stefan is zelf als sales manager maritiem belast met deze tak die de binnenvaart, zeevaart, offshore, passagiersvaart en de jachtbouw bedient. De werkvoorbereiding en fabricage gebeurt in Werkendam, op kantoor en in de eigen timmerfabriek. Het intimmeren heeft meestal plaats op een scheepswerf, over het algemeen in Nederland. Maar afbouw kan ook als het schip aan de eigen afbouwkade van het bedrijf in de Beatrixhaven ligt. Op het moment dat wij er zijn wordt daar een Nederlands riviercruiseschip van een nieuw interieur voorzien. Verderop zijn medewerkers van Hoogendoorn bezig met het opnieuw intimmeren van de stuurhut van een containerschip dat zo onfortuinlijk was net te hoog te zijn voor een brug.

Drie niveaus

Verder zijn er tal van voorbeelden van de inrichting van een catamaran, een containerfeeder tot de Marco Polo van Spido in Rotterdam – de laatste compleet met feestelijke sfeerverlichting onder de trappen. Een mooi verbouwingsproject is de gedeeltelijke herinrichting van twee poolexpeditie-schepen, die binnenkort in Vlissingen liggen. ‘Dat doen we al een paar jaar’, zegt Stefan. ‘Elk jaar nemen we een ander deel van de schepen onder handen.’

Het niveau van betimmering specifiek voor de binnenvaart is ingedeeld in drie klassen: Comfort Line (rederijschepen) en Premium Line (rederijschepen plus). Daarnaast is er de Exclusive Line, de kwalitatief meest hoogwaardige uitvoering die vooral bij particuliere scheepseigenaren in trek is. ‘We hebben gekozen voor vergelijkbare aanduidingen, zoals sommige automerken die toepassen’, zegt Stefan. De niveaus hebben vooral betrekking op het materiaalgebruik voor de basis van de woning. In de eenvoudigste vorm is die opgebouwd met plaatmateriaal en stalen kozijnen, terwijl in een hogere klasse meer hout en houten kozijnen zijn toegepast. Binnen de drie standaard-concepten zijn nog veel keuzes mogelijk. Met persoonlijke voorkeuren voor afwerking, meubels en stoffering kan de klant het zo mooi en luxe maken als hij zelf wil. Voor de woningen van tankers zijn weer bijzondere voorwaarden vanwege de brandwerende eigenschappen die hier aan de materialen en de inbouw worden gesteld.

Bouwpakketten

In een aantal gevallen levert Hoogendoorn de woning als bouwpakket zonder die in te timmeren. Dat is het geval voor een samenwerking met Damen Shipyardsin Gorinchem. Voor Damen maakt het bedrijf complete pakketten (‘flatpack’) die naar werven in Vietnam, China en Brazilië worden verscheept. De accommodaties zijn dan al eerder op de tekentafels in Werkendam op basis van de bouwtekening van het betreffende schip getekend en in de timmerfabriek geproduceerd.

Medewerkers van de plaatselijke werven bouwen de kant-en-klare betimmering in. Het gaat dan om schepen uit de Damen-lijn die onder meer gaan varen als sleepboot, als patrouillevaartuig of voor de kustwacht. ‘We leveren uiteraard een duidelijke handleiding mee’, zegt Stefan. ‘We zijn dan net een soort Ikea.’

FSC-hout

Qua bedrijfsvoering heeft Hoogendoorn een opvallende plaats ingeruimd voor mens en milieu. Een citaat uit de boodschap over maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘De mens is belangrijk voor Hoogendoorn. Hierbij denken wij aan onze eigen medewerkers, inleenkrachten, de klant maar ook aan het welzijn van onze mensen en onze relaties bij klanten, leveranciers en andere stakeholders. Onze focus ligt met name op veiligheid en gezondheid. Wij willen risico’s en gevaren ten aanzien van veiligheid en gezondheid minimaliseren.’

Voor wat het milieu aangaat kiest het bedrijf zoveel mogelijk voor duurzaam FSC-hout, worden de snijverliezen zo klein mogelijk gehouden en probeert Hoogendoorn het energieverbruik terug te dringen. Verder past het bedrijf zoveel mogelijk watergedragen verf toe in plaats van die op basis van een oplosmiddel. De verwarming van de bedrijfsgebouwen en vier bovengelegen woningen van de familie gebeurt door het verstoken van biomassa.

Opleidingsplaatsen

Hoogendoorn wil ook sociaal gezien midden in de maatschappij staan. Zo is er permanent een werkvoorbereider en een timmerman vrijgesteld om leerlingen van het Vakcollege Het Gilde in Gorinchem en de Vakschool HMC in Rotterdam voor hout, meubel en interieur de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Het jonge talent kan bij geschiktheid na afronden van de opleiding bij Hoogendoorn aan de slag.

Daarnaast steunt het bedrijf tal van goede doelen, zoals Warchild en het KWF-kankerfonds. Maar ook plaatselijke initiatieven worden niet vergeten, zoals de plaatselijke voetbalvereniging Kozakkenboys. Binnen de strategie van maatschappelijk ondernemen streeft het bedrijf uitdrukkelijk naar een gezonde winstgevendheid. ‘Wij willen marktleider binnen de maritieme sector zijn en behoren tot de top-5 van de interieurmarkt in Nederland. Hierbij stellen wij ons een minimale jaarlijkse omzet en winst ten doel. Dit om te kunnen innoveren, professionaliseren, medewerkers te belonen en voor het ondersteunen van maatschappelijke doelen.’