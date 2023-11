Overal waar u vaart: de weg naar emissieloos

Verduurzaming is in deze tijd een zeer belangrijk woord. Alles moet groen en groener. Van uitstoot wil niemand meer iets weten en alles moet duurzaam. Dit geldt ook voor ons als binnenvaart. Er ligt een opdracht dat we uiterlijk in 2050 emissieloos moeten varen. En dat is beslist geen makkelijke opgave.

Al diverse binnenvaartondernemingen zijn druk aan het experimenteren met dieselelektrisch varen, met alternatieve brandstoffen, katalysatoren en roetfilters, noem het allemaal maar op.

Is er al een pasklare oplossing? Nee, die is er helaas nog niet. Dit heeft ook te maken met het feit dat, wanneer men kiest voor een bepaalde aandrijftechniek, dit voor een veel langere periode is dan bijvoorbeeld in het wegverkeer. Schepen gaan nu eenmaal veel langer mee.

Werksessie

Ook de investeringen die hiermee gepaard gaan zijn zeker niet mals. Daarom moet er goed worden nagedacht over onze toekomst als groene binnenvaart.

In november neem ik deel aan een werksessie over wat de volgende stap kan zijn in de uitvoeringsfase, die uiteraard dient te volgen op de experimentele fase.

Deze sessie wordt door de provincie Overijssel georganiseerd en het is de bedoeling dat we praten en discussiëren over de stappen die tot nu toe zijn gemaakt en vooral welke hordes nog moeten worden genomen.

Gelukkig ben ik niet als enige aanwezig bij deze sessie. Er is ook vanuit het kantoor van KBN iemand bij, evenals een varende ondernemer die wel wil verduurzamen, maar ook tegen diverse problemen aanloopt. Onder meer waar het gaat om de financiële kant van de zaak.

Ook diverse stakeholders en bedrijven zullen aan deze sessie deelnemen. Voor iedereen is het onderwerp zeer belangrijk. We zullen het gezamenlijk voor elkaar moeten krijgen.

Snelle halvering

Want stappen zullen er in de nabije toekomst zeker moeten worden gezet. In het klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 moet zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Dit lijkt me een opgave die haast niet te halen is. Maar we zullen zeker ons best daarvoor moeten blijven doen.

Ook zal er vanuit de overheid een flinke subsidiepot moeten komen als we de doelstellingen willen gaan halen. Want, zoals ik begrijp vanuit de praktijk, staan wij als varende ondernemers er zeker niet onwelwillend tegenover. Maar door de onzekerheid die er nog is valt het niet mee de juiste stappen te zetten.

Laten we hopen dat deze middag ons dichterbij een oplossing brengt en dat onze vervoersstroom nog duurzamer wordt dan dat deze natuurlijk al is. Gelukkig worden wij al gezien als één van de meest vervoerstakken. Laten we dit gaan uitbreiden, zodat ook andere partijen doorkrijgen dat de binnenvaart een sector is waar niemand buiten kan.

Ik wens u een goede vaart.



Fiona Oomen

Regiocoördinator Centraal- en Oost-Nederland

