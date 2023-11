Overal waar u vaart: een stortvloed aan mails

Het nadeel van een paar weken vakantie is, dat ik bij terugkomst ‘even’ 469 mails moest wegwerken. Maar omdat het ook mijn beurt was voor een column gaf dat meteen wel weer inspiratie voor twee afleveringen achter elkaar. Elk nadeel heeft zijn voordeel, om met de woorden van wijlen Johan Cruijff te spreken.

Huisvuil

Bij het doorspitten van de mail kwam ik ook een klacht tegen over het huisvuil. Eén van de leden gaf aan vast te varen tussen Roeselare en Zeebrugge. De schipper wil zijn huisvuil kwijt in Brugge en was behoorlijk ontevreden over de wijze waarop het huisvuil hier wordt opgehaald. En terecht, zo bleek uit de bijgesloten foto. U kent dat vast. Allemaal al dan niet hele of aangevreten zakken, rond de container. De schipper was in elk geval zo netjes om de zak dan maar weer mee naar boord te nemen en hem elders, of desnoods thuis te dumpen. Hij gaf aan dat Connect4Shore hier verantwoordelijk voor is.

Dat is niet helemaal juist, Connect4Shore zorgt er weliswaar voor dat de bakken enkel beschikbaar zijn voor de binnenvaart in dit gebied, maar de eigenaar is De Vlaamse Waterweg. Het ophalen gebeurt weer door een derde. Juist om de schipper niet van het kastje naar de muur te sturen, verzorgt Connect4Shore de helpdesk.

Maar wie verantwoordelijk is voor de bakken is voor de gebruikers ook helemaal niet belangrijk, het moet gewoon werken. De Vlaamse Waterweg heeft de afvalcontainers juist ‘slim’ gemaakt om dit soort problemen zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar incidenteel, op basis van contractafspraken die niet à la minute zijn aan te passen, loopt het proces niet altijd even goed. Zo ook bij deze klacht.

Meer aanbod

Bij navraag is gebleken dat op deze specifieke locatie meer aanbod was dan verwacht, zo bleek ook al uit de vulgraadsensor. Binnenkort wordt overgestapt op verhoging van het aantal ophaalritten op basis van de vulgraad en behoort dit probleem hopelijk tot het verleden.

En dat heeft dan weer wel met de verantwoordelijke te maken. Want Connect4Shore verstuurt al bij 80% vulling of afwijkend gedrag een berichtje naar de ophaaldienst. Daarom is het belangrijk dat u als gebruiker een afwijking kenbaar maakt, zoals deze schipper heeft gedaan. Op die manier kunnen we dus vraag en aanbod fine-tunen op elkaar; ook als het een keer fout gaat. Wij en Connect4Shore zijn dan ook blij met dergelijke mails, dan kunnen we dit met elkaar op de juiste wijze oplossen.

Wel of geen walstroom?

Tot slot wil ik ook graag nog even een opmerking kwijt over het gebruik van Walstroom. Al vaker heb ik u via deze column laten weten er alle begrip voor te hebben dat het aansluiten van walstroom aan boord van uw schip ergernis oproept. Het is ook niet altijd gemakkelijk, zeker als je net denkt een plekje te hebben gevonden en u moet over een schip heen bij de kast komen met die zware kabel(s).

Toch moet ik weer een oproep doen om het wél te doen. Want beste mensen, de walstroom niet gebruiken in stedelijk gebied kost ons gewoon ligplaatsen. Helaas kan een klacht van bewoners over geluidsoverlast, of vermeende geluidsoverlast zelfs, een reden zijn om dan maar een ligplaatsverbod in te stellen.

Ik ben mij ervan bewust dat ik in deze column zo her en der misschien wat belerend kan overkomen. Dat is precies niet de bedoeling. Maar weet u, KBN kan veel aankaarten, veel regelen, maar zonder uw medewerking op een aantal onderwerpen, lukt het niet. Of in elk geval gaat het een stuk minder soepel. Laten we walstroom gebruiken, hoe lastig het soms ook mag zijn en huisvuilproblemen vooral blijven melden.

Ik wens u een goede en voorspoedige vaart!

Leny R. van Toorenburg

beleidsmedewerker/coördinator nautisch-technische zaken KBN

06 53 18 76 91 / beleidsmedewerker/coördinator nautisch-technische zaken KBN06 53 18 76 91 / lenyvantoorenburg@binnenvaart.nl

Lees ook: Overal waar u vaart: brugaanvaringen Lees ook: Overal waar u vaart: blijft vaarweg Boontjes bevaarbaar?