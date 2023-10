Zware Kees: vredesduif

Column

Ooit, ergens in de vorige eeuw, was ik in Montevideo, Uruguay. Het was een unieke belevenis. Was ik tot dan nooit verder geweest dan West-Afrika, nu staken we met ons 60-meterscheepje gewoon de oceaan over en verdaagden we in een voor mij totaal nieuwe wereld. Natuurlijk was ik de eerste die de wal op wilde.