Email HARLINGEN 21 februari 2022, 07:00

Scheepsbouwer SRF in Harlingen is gespecialiseerd in restauratie en verbouw van historische schepen. Dat vraagt veel kennis en ervaring, maar goede opvolging voor de echte vaklui is moeilijk te vinden. ‘Juist in dit vak, met veel oude en bijzondere rompvormen, hebben we mensen nodig die niet van seriebouw houden én zelf kunnen nadenken. Daar kunnen we er nooit teveel van hebben’, zegt scheepsbouwer Lex Tichelaar.

1 / 1 Het zeegaande charterschip Thecla is een voormalige haringlogger uit 1915. Bij SRF werd het onderwaterschip vernieuwd. 'Dat is niet zomaar een klus. Het is een waanzinnig mooi schip en belangrijk varend erfgoed.’ (Foto Peter Fokkens) Het zeegaande charterschip Thecla is een voormalige haringlogger uit 1915. Bij SRF werd het onderwaterschip vernieuwd. 'Dat is niet zomaar een klus. Het is een waanzinnig mooi schip en belangrijk varend erfgoed.’ (Foto Peter Fokkens)

(Peter Fokkens)