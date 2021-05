Schuttevaer Premium TNO: ‘Samen bouwen we aan de toekomst’ Facebook

AMSTERDAM 24 mei 2021, 15:00

Voor de binnenvaart biedt investeren in verduurzaming nieuwe kansen. Dat zegt Pieter Boersma van TNO. De vaarweg naar een schone, duurzame maritieme sector ligt vol met puzzelstukjes en vraagtekens. Maar dankzij goed onderzoek naar de mogelijkheden en samenwerking met alle belanghebbenden is Boersma optimistisch over de kracht van innovatie en nieuwe verdienmodellen.