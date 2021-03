Schuttevaer Premium Zware Kees: Turtle Ship Facebook

Email ROTTERDAM 25 maart 2021, 20:00

In afwachting van mijn vlucht naar huis, rijgen de minuten zich aaneen op de door corona totaal uitgestorven luchthaven van Seoul. Bijna alles is gesloten: restaurants, bars, winkels met souvenirs en andere prullaria; er is tóch geen klandizie. Wij, aflossers die het geluk hebben een rechtstreekse vlucht naar Nederland te hebben bemachtigd, doden daarom de tijd op het terras van een gesloten bar. We drinken bier, de tweede stuurman heeft met vooruitziende blik een halve doos van boord meegesmokkeld.