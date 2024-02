Tweedehands Oceanco-superjacht te koop voor 80 miljoen euro

Het bij Oceanco in Alblasserdam gebouwde superjacht Y701 uit 2007 staat te koop voor een kleine 80 miljoen euro. Het 80 meter lange schip heeft in een eerder leven gevaren onder de naam Amevi en als Aalto.

Voor haar oplevering had het schip de projectnaam Y701. Momenteel is de superjachtbouwer bezig met bouwnummer Y726.

Y701 kwam in de vaart als Amevi, destijds was het schip nog volledig wit. Aan boord is ruimte voor 18 passagiers en 24 bemanningsleden. De passagiers kunnen overnachten in een van de negen hutten aan boord van het 14 meter brede jacht. Sinds 2012 heeft het schip haar huidige blauwe romp. Eerste eigenaar van het schip was de Indiase miljardair Laksmi Mittal, eigenaar van het grootste staalconcern ter wereld Mittal Steel.

Opblaasbare glijbaan

Nu staat het schip te koop voor 79.750.000 euro. Zowel superjachtmakelaar Edmiston als Burgess heeft het schip op de website staan. Edmiston laat op de site weten dat het schip in de winter van 2021 op 2022 de 15-jaarskeuring heeft doorstaan.

Overigens krijgt de koper voor de tientallen miljoen euro’s die hij of zij neerlegt niet alleen het superjacht. Er horen ook vijf tenderbootjes bij. En een garage gevuld met jetski’s en een opblaasbare glijbaan. Ge├»nteresseerd? Het schip ligt momenteel in Monaco voor een bezoek.