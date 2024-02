Eerste passagiers van boord van ‘choleraschip’ Norwegian Dawn

De eerste passagiers hebben het cruiseschip Norwegian Dawn verlaten na aankomst in de haven van Port Louis op het eiland Mauritius. Volgens een passagier zijn veel mensen aan boord gebleven.

Sinds zondag zaten ruim 2000 passagiers en 1000 bemanningsleden vast op zee aan boord, omdat werd gevreesd voor een cholera-uitbraak. Een aantal opvarenden had last van maag- en darmklachten. Door de ziektegevallen weigerden de autoriteiten van Mauritius het schip toe te laten. Ook het Franse eiland La Réunion had het schip al tegengehouden.

Bij monsters die werden afgenomen bij de zieken werden echter geen tekenen van cholera aangetroffen. Maandagmiddag werd het sein gegeven dat het schip mocht aanmeren. Er zou sprake zijn van een uitbraak van het eveneens besmettelijke, maar minder gevaarlijke norovirus, dat buikgriep veroorzaakt.