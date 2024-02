Werkschip en platform

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het ongeluk waarbij een 59-jarige man woensdag tijdens zijn werk in de Botlek in het water belandde, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Rechercheurs van de bijzondere opsporingsdienst van de arbeidsinspectie voeren het onderzoek uit, in opdracht van het Openbaar Ministerie.