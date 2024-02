Binnenvaart-influencer Liana Engibarjan: ‘Soms denk ik dat ik het Stockholm-syndroom heb’

Liana is met haar 40.000 volgers op zowel LinkedIn als Instagram een uithangbord van de binnenvaartsector. Iets wat ze graag doet, want de binnenvaart gaat haar aan het hart. Dat doet ze al sinds haar tijd als stuurman op de Waterbus tot 2016. Toch heeft Liana pas sinds kort het idee dat ze ‘erbij hoort in de binnenvaart’. ‘Dat is sinds ik ben getrouwd met Alex.’

Schippersvrouw

Echtgenoot Alex vaart op een binnenvaarttanker voor de Vlaamse rederij Ringoot. ‘Nu ben ik een schippersvrouw en hoor ik erbij. Dat gevoel had ik niet toen ik zelf voer op de waterbus. Toen werd ik gezien als buitenbeentje. Mensen dachten dat ik van buiten gevraagd was om de sector te promoten.’

Ook op de binnenvaarttanker maakt ze video’s over het leven aan boord. ‘Ik doe 70% van de video’s vrijwillig. Soms ook betaalde content, maar dat vermeld ik altijd. Het grootste deel is vrijwillig, ter promotie van de sector.’ Het levert haar soms zoveel negatieve reacties op, dat ze zichzelf afvraagt waarvoor ze het nog doet. ‘Er zit ontzettend veel tijd en moeite in. Soms denk ik: hier moet ik mee stoppen. Want hoe ik soms wordt behandeld door de sector, waarom zou ik die dan promoten?’

Het kwam zelfs tot bedreigingen. ‘Ik trek je aan je haren uit de stuurhut als ik langsvaar, kreeg ik te horen. Toen heb ik aangifte gedaan.’

Zoon wordt vier

Dat Liana doorgaat, komt voort uit haar liefde voor het vak. ‘Puur dat varen. Daar kan ik mijn rust in vinden.’

Varen doet Liana wel steeds minder. Dat is een keuze, want haar zoontje Ollie nadert de vier jaar. ‘Dan ga ik met hem aan de wal. Het was misschien anders geweest als zowel Alex als ik geld moest verdienen met varen. Maar, ik heb mijn eigen bedrijf en dat gaat goed. Ik stop steeds meer tijd daarin. Dat kan ook aan de wal.’

Liana maakt zoals gezegd niet alleen video’s van boord, maar wordt ook door maritieme bedrijven ingehuurd om ze aandacht te geven. Waterstofrederij Future Proof Shipping en zonnepanelen-startup Wattlab huurde Liana al in. Met haar camera stapt ze aan boord of naar binnen bij het bedrijf. Zo laat ze meer kanten van de binnenvaart zien, dan alleen haar eigen schip. ‘Toch vinden mensen soms dat ik teveel mijn eigen schip laat zien én alleen maar de leuke dingen. Dat is toch logisch? Ik laat het schip zien waar ik op zit en doe het ter promotie. Tegen die mensen zeg ik ook altijd: nodig mij uit. Ik kom graag bij je aan boord.’

Dickpics

Overigens zijn het niet alleen de negatieve reacties die Liana’s inbox vullen. De binnenvaart-fluencer wordt ook bestookt met seksistische reacties. ‘En dickpics. Je zou mijn inbox eens moeten zien. Maar ik moet toch kunnen plaatsen op mijn Instagram wat ik zelf wil? En vergeleken met de rest van Instagram, ben ik hartstikke braaf.’

Er waren mannen die teleurgesteld of zelfs boos reageerden toen ze hoorden van Liana’s bruiloft. ‘Toen ben ik wel volgers kwijtgeraakt ja’, lacht ze.

Overigens wil Liana niet zeggen dat ze alleen maar negatieve reacties krijgt. ‘Zeker niet, ik krijg ook heel veel leuke reacties. Er is ook een heel groot deel gewoon positief.’