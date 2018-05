Damwandplanken vormen tweede kolk Eefde Facebook

Het intrillen van damwandplanken voor de bouw van een tweede sluiskolk bij Eefde gaat ononderbroken door. Schippers zien vanuit de bestaande kolk bij elke sluispassage de voortgang van het werk door aannemer Lock to Twente. Eens per zes weken komt er weer een schip met 1000 ton nieuwe damwandplanken. Dat gaat tot en met oktober 2018 zo door.

De materiaalaanvoer gebeurt voor 90% over water om de hinder voor omwonenden en schippers zoveel mogelijk te beperken. Voor het laden en lossen is aan de kant van het Twentekanaal een deel van de kade ten noorden van de sluis gereserveerd. Het gaat om 135 m van de in totaal 1.000 m kade. Wanneer de laad- en losplaats niet wordt gebruikt, kunnen schippers dit deel van de kade gebruiken als wachtplaats.

In totaal is er 1.000 m kade bij de sluis. Aan de noordzijde van de sluis aan de kant van het Twentekanaal is de aannemer nu aan het bouwen. Het bouwterrein is met hekken afgezet. Deze hekken staan ook langs een deel van de kade. Op dit stuk konden schepen wel aanleggen, maar in verband met de veiligheid niet aan wal. Schippers hebben echter aangegeven dat het niet veilig voelde als ze niet aan wal kunnen. Daarom heeft de aannemer langs het bouwterrein een onverhard looppad aan de walzijde gecreëerd, zodat schippers, bemanning en familieleden in ieder geval te voet aan wal kunnen komen.

De situatie voor schippers zal in 2018 en 2019 meerdere keren veranderen. Op de borden bij de sluis wordt aangegeven waar op dat moment de wacht- en opstelplaatsen zijn en waar schippers wel en niet aan land mogen. Meer weten over de wacht- en opstelplaatsen bij de sluis? Bel dan naar de Landelijke Informatielijn 0800-8002 of vraag het aan de sluiswachter. (DvdM)