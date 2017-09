Schuttevaer Premium Noord-Frans optimisme over Seine-Nord Facebook

PARIJS 11 september 2017, 21:42

Noord-Frankrijk is voorzichtig optimistisch over de voortgang van het Seine-Nordproject. Dinsdag 12 september heeft in Parijs een werkoverleg plaats tussen de ministers van Transport en van Financiën, het bestuur van de Seine-Nord kanaalmaatschappij en de betrokken departementen, op initiatief van de president van de Regio Hauts-de-France, Xavier Bertrand.