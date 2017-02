Schuttevaer Premium Meer containers en minder bulk over Elbe-Seitenkanaal Facebook

UELZEN 25 februari 2017, 10:00

Hoewel het containervervoer over het Elbe-Seitenkanaal vorig jaar met 12% is gestegen, nam het vervoer van droge-bulklading over het kanaal af. Ook het aantal schepen op het kanaal daalde.