LNG nu ook schip-schip in Rostock

ROSTOCK 06 april 2020, 12:23

Schip-schip LNG-bunkering is sinds kort ook mogelijk in de haven van Rostock. De primeur was voor het offshore-installatievaartuig Orion van Deme, dat LNG geleverd kreeg uit het LNG-bunkerschip Kairos. Leverancier was Nauticor uit Hamburg, onderdeel van de Lindegroep.