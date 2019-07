Segmentdeur geplaatst in sluis Eefde (video) Facebook

De nieuwe segmentdeur voor de bovenkant van de tweede sluiskolk in Eefde is dinsdag 9 juli geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden was de sluis gestremd.

1 / 1 Het plaatsen van de segmentdeur aan de bovenkant van de tweede sluiskolk in Eefde. (Foto Sander Wels) Het plaatsen van de segmentdeur aan de bovenkant van de tweede sluiskolk in Eefde. (Foto Sander Wels)

Een segmentdeur met deze afmeting van ca 15 meter breed en 5 meter hoog, is volgens Rijkswaterstaat uniek in Nederland. De deur heeft een gewicht van 51 ton en draait bij het openen in de bodem. Schepen varen bij het in- of uitvaren van de sluis dus over de deur.

Voordeel van een segmentdeur is dat bij een calamiteit de deur ook tegen de stroming in is te sluiten. Bovendien is de deur volgens Rijkswaterstaat makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik.

De segmentdeur is gemaakt door Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel. De segmentdeur werd aangevoerd door de duwboot Lekstroom V met een ponton. Dinsdag rond 08.00 uur is het duwstel de sluis ingevaren en direct daarna werd de segmentdeur ingehesen. Omstreeks 9:30 uur hing de segmentdeur op zijn plek en kon begonnen worden met de montage.

Van de bouw van de segmentdeur is een timelapse ontwikkeld:

Aan de benedenkant van de sluis zijn in mei nieuwe puntdeuren geplaatst. Buiten het plaatsen van deze segmentdeur wordt er gebouwd aan de regionale waterkering. Ook wordt het kanaalpad afgebouwd. Dit pad is belangrijk voor de schippers als ze aan de kade afmeren om de ‘bewoonde wereld’ te kunnen bereiken. De nieuwe sluis wordt 20 april 2020 in gebruik genomen. (SWE)