X-boeg schot in roos, al 100 schepen gebouwd

Het aantal schepen dat met een zogeheten X-boeg van Ulstein Design & Solutions de wereldzeeën bevaart, is inmiddels de 100 gepasseerd. Opmerkelijk is dat bijna al deze schepen offshore worden ingezet in de olie- en gasindustrie en de laatste jaren ook in de windenergiesector. Nieuw is dat er op dit moment ook een aantal expeditie cruiseschepen met een X-boeg in aantocht is.