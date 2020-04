Overal waar u vaart: Klein leed…?

De oude sluis in Tiel was van de week in storing gevallen, men kon er niet meer in nog uit, daar lag je dan.

De monteur moest van Dordrecht komen, gelukkig niet in de spits, eerder keek de Sluismr misschien een zekering uit lag en zo ja werd het euvel door hem of haar verholpen, helaas dit mocht niet meer.

De spiksplinternieuwe sluis in Eefde kapot, kan gebeuren, en volgens de verantwoordelijke een regulier iets, maar dat zoiets 15 uur moet duren

is voor een ieder een raadsel.