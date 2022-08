Wat te doen bij een lage waterstand?

Mooi weer, wat kunnen we daar toch van genieten. Alleen als het te lang droog blijft, ontstaan er problemen. Ook op het water, want een drijvend huis is geen gewoon huis. Schade kan dus op een heel andere manier ontstaan dan je zou verwachten. Ook al is iedere situatie verschillend, we helpen je bij EOC graag met een aantal algemene adviezen. Zo blijft het wonen op het water ook bij een lage waterstand aangenaam schadevrij.Waar moet je aan denken als het waterpeil zakt?•Controleer of de afmeervoorziening niet te strak komt te staan en kan meebewegen met het zakkende water.

• Koppel eventueel zaken zoals de loopbrug of een drijvend terras los voordat deze onder spanning komt te staan.

• Controleer de nutsvoorzieningen (denk aan waterleiding, gasleiding en riool) en zorg dat daar geen spanning op komt te staan.

• Controleer of de sanitaire afvoer, inclusief toilet, naar behoren blijft functioneren.

• Controleer bij droogvallen met regelmaat de woonboot/ark op eventuele gebreken.

Waar moet je aan denken als het water weer opkomt?

• Laat je woonboot/ark niet onbeheerd wanneer het water weer gaat stijgen!

• Zorg dat de nutsvoorzieningen niet klem komen te zitten en voldoende ruimte hebben.

• Controleer of de afmeerbeugels niet klemmen om de afmeerpalen.

• Wanneer je woonboot/ark weer gaat drijven controleer dan of deze niet blijft kleven aan de bodem. Blijft je woonboot/ark wel kleven bel dan gelijk EOC!

Dit artikel wordt u aangeboden door EOC. Reageren? Reageren? info@eoc.nl