Bemanningslid overlijdt na val in sluiskolk Volkerak

Een bemanningslid van een Nederlands binnenvaartschip is in de nacht van woensdag 9 maart tijdens het schutten in de Volkeraksluizen overboord gevallen en overleden. Het lukte de schipper het slachtoffer uit het water te halen, maar hulpverlening mocht niet meer baten.

De hulpdiensten werden om 03:00 in de nacht gebeld door de schipper van het schip. Hij meldde dat een van de bemanningsleden over boord was gevallen. Politie, ambulance en een traumahelikopter rukten onmiddellijk uit naar Willemstad. Hoewel de schipper de drenkeling wel uit het water had weten te krijgen, lukte het niet hem te reanimeren.

Ongeval

De Forensische Opsporingdienst is ter plaatse geweest voor een onderzoek naar de doodsoorzaak. Onder meer zijn camerabeelden ingezien, waaruit is gebleken dat het om een ongeval gaat. De politie kan geen identiteitsgegevens delen, omdat de familie van het bemanningslid nog niet in kennis is gesteld. Het zou gaan om een niet-Nederlandse opvarende.

