Actievoerders blokkeren schip met staal in sluis Wijk bij Duurstede

Het binnenvaartschip Sterrebos heeft vrijdagmiddag 22 maart drie uur vertraging opgelopen, omdat activisten de Prinses Irenesluis bij Wijk bij Duurstede blokkeerden. Het was een gerichte actie tegen het schip, dat volgens de activisten van ‘Kappen met Kooks’, gelieerd aan Extinction Rebellion, voor het vervuilende Tata Steel voer. De scheepseigenaar zegt even met de activisten te hebben gesproken, maar wil hij er niet veel over kwijt: ‘Ik kan hier verder niks mee.’

Zes activisten betraden vrijdagmiddag rond 13 uur de sluisdeur met spandoeken, waardoor het 86-meterschip vast kwam te liggen in de sluis. Toen de Sterrebos even later probeerde via de andere kolk te varen, blokkeerden actievoerders ook die kolk. ‘Het schip was met een lading staal vanuit Tata Steel Velsen onderweg naar Duitsland. Tata heeft een onevenredig hoog aandeel in de CO2-uitstoot en veroorzaakt veel milieu- en gezondheidsschade’, aldus Roos Korste van Kappen met Kooks.

De activisten willen dat de Nederlandse overheid het gebruik van cokes in de staalproductie zo snel mogelijk verbiedt. De actievoerders dreigen iedere vrijdag actie te gaan voeren, niet alleen op sluizen, ook op andere plaatsen.

Extinction Rebellion voert al langer actie om kolentransport te stoppen. In 2022 blokkeerde de groep het spoor naar een kolenoverslag in Amsterdam. Ook andere klimaatactiegroepen voerden al eens actie in het havengebied. Zo bouwde Code Rood in 2017 een zogenoemd klimaatkamp in het Westelijk Havengebied.

