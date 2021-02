Schuttevaer Premium Celeste ligt vier weken stil door waterschade Facebook

Twee dagen waren ze niet aan boord geweest. En eenmaal weer aan boord liep schipper Wim Koopmans (55 jaar) direct door naar de stuurhut. Pas toen zijn vrouw Sandra (49 jaar) uit de keuken riep dat er geen water uit de kraan kwam, werden ze gealarmeerd. In het toilet bleek een slangetje gesprongen en de hele watertank met 5.000 liter water was leeggestroomd in het voorste gedeelte van de roef.