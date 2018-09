Deventer bevrijdt schepen: eenmalig noodschutregime Facebook

DEVENTER 6 september 2018, 10:30

De zes schippers die sinds 6 augustus de Deventer haven niet konden verlaten door de lage waterstand in de IJssel, krijgen met een eenmalig noodschutregime donderdagmorgen 6 september de kans op vrijheid. Het eerste schip lag rond 9 uur in de sluis. Tijdens het schutten wordt het overige scheepvaartverkeer op de IJssel tegengehouden. Zuiging voorkomen scheelt volgens de gemeente nog 25 cm.

1 / 1 De eerste schutting in de Prins Bernhardsluis in Deventer met de Geryvo uit Zwolle dinsdagmorgen. (Foto Sander Wels) De eerste schutting in de Prins Bernhardsluis in Deventer met de Geryvo uit Zwolle dinsdagmorgen. (Foto Sander Wels)

Dat de schippers nu bevrijd kunnen worden ondanks de lage waterstand, heeft volgens een woordvoerder te maken met de nu aangetoonde werkelijke sterkte van de sluisdeuren waarover vorige week al werd bericht. Daardoor kan al worden geschut met een waterstand van 1,06m +NAP, 41 centimeter lager dan de 1,47m +NAP die aanvankelijk als veilig werd gezien.

Noodschutregime

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een noodschutregime. Daarbij wordt het overige scheepvaartverkeer op de IJssel tegengehouden. Scheepvaart op de IJssel zorgt namelijk voor een zuigende werking waardoor het waterpeil bij de sluisdeuren met zo'n 25 centimeter naar beneden wordt getrokken. Door de schepen tegen te houden, wordt uitgesloten dat dit gebeurt. Daardoor kan er volgens de redenering van de gemeente Deventer dus nóg 25 centimeter onder de gestelde ondergrens geschut worden, op 81 cm.

Om het overige scheepvaarverkeer op de IJssel tegen te houden heeft de gemeente Deventer een speciaal door Rijkswaterstaat bevoegd bedrijf ingeschakeld, om het scheepvaarverkeer tegen te houden. Dit schip is deze nacht van Elburg naar Deventer gevaren.

Het noodschutregime is alleen bedoeld om de schippers die vastzitten uit de haven te krijgen. De verwachting is dat het schutten een uur per schip kost. Het noodschutregime schrijft volgens de gemeentewoordvoerder verder voor dat schippers rustige bewegingen maken met hun schepen en dat ze een zeer gecontroleerde minimum snelheid aanhouden en het schutten zelf ook langzaam en gecontroleerd plaatsvindt. (DvdM)