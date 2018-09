Schuttevaer Premium Schutten in Deventer kan eerder, bij 1,06 +NAP Facebook

DEVENTER 31 augustus 2018, 21:47

De vijf schepen achter de Prins Bernhardsluis in de haven van Deventer kunnen er toch eerder uit, namelijk al bij een waterstand van 1,06 +NAP. Dat maakte de gemeente vrijdag 31 augustus bekend. De actuele waterstand was toen 0,91 +NAP. Bijna drie weken liggen de schepen opgesloten en zijn bedrijven in de haven verstoken van lading.