Maersk: ‘Haal containers zo snel mogelijk op om vertragingen in havens te voorkomen’

De omleidingen om de Rode Zee zorgen voor opstoppingen en vertragingen in havens in Noord-Europa, waarschuwt containerrederij Maersk. Daarnaast zorgt ook het winterweer voor belemmeringen. De Deense vrachtvervoerder roept zijn klanten op om hun containers zo snel mogelijk op te halen na het lossen om de opstoppingen tegen te gaan.

Maersk vaart niet meer in de Rode Zee omdat Houthi-rebellen uit Jemen daar regelmatig vrachtschepen aanvallen als vergelding voor steun aan Israël. Schepen van Maersk waren meerdere keren doelwit. ‘We raden klanten aan zich voor te bereiden op aanhoudende complicaties in dat gebied en voor significante verstoringen in het globale netwerk’, meldt de rederij. Het geweld en de verstoringen kunnen volgens de vrachtvervoerder nog een paar maanden aanhouden.

Verder heeft Maersk aangeboden om sommige goederencontainers niet per schip naar Europa en de Verenigde Staten te laten vervoeren, maar via de lucht. Het gaat om goederen in de havens van Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.

Winterweer

Niet alleen in Nederland viel afgelopen dagen sneeuw. In Duitsland leidde het winterweer tot grote problemen. Sneeuw, ijzel en ijs zorgden onder meer voor vertragingen op het spoor. Ook werd het vliegverkeer tijdelijk stilgelegd op de luchthaven van Frankfurt.

Geen problemen in Haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam zijn geen problemen met opstoppingen, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. Het is nu juist vrij rustig in de haven, omdat wordt gewacht op schepen die in plaats van de route via de Rode Zee te kiezen, omvaren via Afrika. Die schepen worden de komende tijd verwacht, waardoor het weer drukker zal worden met de afhandeling. Grote problemen worden daarbij niet verwacht, aldus de woordvoerder.