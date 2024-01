Deze week in de nieuwe Schuttevaer: binnenvaart lapt vaker regels aan de laars en hoogwater zorgt voor lastige start 2024

In de nieuwe Schuttevaer ruim aandacht voor alle moeilijkheden veroorzaakt door het hoge water, van de stremming van de Oranjesluizen tot het doorbreken van een dam in Maastricht waardoor een woonboot tegen een brug terechtkwam. Daarnaast bleek deze week uit onderzoek van de ILT dat de binnenvaart steeds vaker de regels aan de laars lapt, onder meer op naleving van de regels voor vaar- en rusttijden en bemanningssterkte.

In de binnenvaart wordt nog vaker een loopje genomen met de Arbeidstijdenwet of bemanningsterkte. Volgens de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) was het in 2022 bij een op de drie schepen niet in de haak. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van 2021 en 2022. De ILT ziet een duidelijke achteruitgang in de naleving van de regels door bedrijven in de binnenvaart. Daarmee is er volgens de inspectie een toename van het risico op onveilige situaties bij het vervoer over de binnenwateren.

Hoogwater bezorgt de binnenvaart een lastige start van 2024. Of het nu de sterke stroming was, het drijfhout, de weggeslagen markering of de stremmingen: de eerste week van 2024 betekende voor de binnenvaart een pittige start van het jaar. Met name de stremming van de Oranjesluizen zorgen voor veel frustratie bij schippers die dagen moesten omvaren. Dat het sluiscomplex wordt gesloten komt zelden voor. Het schutten van schepen is niet mogelijk, de sluizen en de sluisdeuren maken deel uit van de waterkering rond het Markermeer en moeten dus bij hoogwater dicht.

Tekst gaat verder onder de foto

‘Het nautisch werk is altijd doorgegaan, ondanks de fusie’, zei vice-voorzitter Sil Faas op de afdelingsjaarvergadering van Schippersvereniging Schuttevaer Noord-Holland. De fusie tot KBN leidde zaterdag 6 januari in De Stoomhal in Wormerveer niet tot harde woorden. Het vastlopen van de tanker Volharding 7 bij de IJsselkop in combinatie met de stremming van de Oranjesluizen, hield de gemoederen meer bezig.

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner wil af van accijnsvrije ‘Hafendiesel’ voor de scheepvaart en ‘Agrardiesel’ voor de boeren. Dat idee kwam hem op felle protesten te staan van Duitse boeren en ook de binnenvaartorganisaties roerden zich. De Duitse Bondsregering nam zijn plan vooralsnog niet over, maar de toon lijkt gezet.

Tekst gaat verder onder de foto

Toen schipper Vincent de Rimada voor het eerst zag, was ze compleet gestript en lag ze al jaren verzonken in de modder, vol met mosselen. ‘Niemand wilde het kopen, maar ik wel.’ Intussen woont hij naar volle tevredenheid aan boord op de Kop van Zuid. ‘Met varen op zich heb ik niks. Dat vind ik oersaai. Maar dat water, dat heeft me altijd getrokken.’ Lees hier over Vincent’s liefde voor wonen op het water.

Lees de hele krant hier via de link.