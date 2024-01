Geen zorgen om Schuttevaer-fusie in Noord-Holland

‘Het nautisch werk is altijd doorgegaan, ondanks de fusie’, zei vice-voorzitter Sil Faas op de afdelingsjaarvergadering van Schippersvereniging Schuttevaer Noord-Holland. De fusie tot KBN leidde zaterdag 6 januari in De Stoomhal in Wormerveer niet tot harde woorden. Het vastlopen van de tanker Volharding 7 bij de IJsselkop in combinatie met de stremming van de Oranjesluizen, hield de gemoederen meer bezig. ‘Dit toont het nut van goede contacten met overheden en vaarwegbeheerders’, zei Faas.

Andries de Weerd, afdelingssecretaris en regiocoördinator van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), bracht in herinnering dat Schuttevaer al 160 jaar bestaat. ‘Veranderingen zijn er altijd geweest. Het is niet realistisch voor altijd vast te houden aan tradities en oude gewoonten.’

De zaal deelde zijn opvatting. Wel werd de suggestie gedaan aan het nieuwe Schuttevaer-logo ‘sinds 1863’ toe te voegen.

De ledenvergadering stond stil bij het overlijden van oud-schipper Cees van Leeuwen (Moby Dick en Moby Queen), Leo Dekker (88, ‘de nestor van de vroegere afdeling Zaanstreek en met zijn Avanti C ook dé sleepbootkapitein van de Zaan’) en Ed Zuidema (‘jarenlang gesprekspartner bij havendienst Zaanstad’).

Afsluitdijk en IJsselmeer

Bij het opmaken van de nautische balans in Noord-Holland en het IJsselmeergebied verzuchtte De Weerd: ‘Er gebeurt veel, maar ook veel níet.’ Langs de Afsluitdijk ziet hij nog steeds veel tegelijk gebeuren. Maar bij de bouw van een pompgemaal bij Den Oever ging het toch mis. ‘Als die pompen nu klaar waren geweest, hadden wij dan ook voor een dichte PWA-kolk gelegen? Ik denk het niet. Nut en noodzaak van deze pompen zijn daarmee bewezen.’

Dit soort onverwachte stremmingen zijn volgens De Weerd dodelijk voor de binnenvaartbranche. ‘Even omvaren via de IJssel! En dan met deze hoge waterstand. Dat moet je niet willen. Onze klant rekent op ‘just in time’ levering. Voorraden zijn daarop afgestemd, fabrieken dreigen nu stil te vallen.’

De Weerd deed daarom nogmaals de oproep: ‘Verleng de middensluis tot 140 meter. En maak bij deze kolk aan beide kanten dubbele deuren!’

Die boodschap kwam zaterdag extra hard aan met de stremming van de IJsselkop. Nog een geluk dat die voor het einde van de vergadering in de Wormer was opgelost. Gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord-Holland beloofde ‘maandag direct’ te zullen gaan bellen over vrije doorgang in de alternatieve vaarroutes door de provincie. ‘Niet maandag! Nu!’, drong de vergadering aan. Olthof sprong meteen op en beloofde z’n uiterste best te doen.

Binnendoor

Vanaf het IJ naar het zuiden, Alphen aan den Rijn bijvoorbeeld, levert voor alle drie mogelijke routes – de Amstelroute, Kostverlorenvaartroute of Haarlem – problemen op, schetste De Weerd. ‘Door een constructiefout aan de brug in Ouderkerk aan de Amstel en het aansluiten van de brug Uithoorn en de Tolhuissluis op centrale bediening, is de Amstelroute nu grotendeels niet bevaarbaar.’

Via de Kostverlorenvaartroute zullen schepen hoger dan zeven meter moeten wachten tot voorjaar 2025. Want bij de Schipholbrug zijn tijdens de renovatie van het eerste brugdeel, zoveel onverwachte zaken aan het licht gekomen, dat vertraging is ontstaan. Deze zomer zou de brug vijf maanden open zijn. ‘Geschrapt dus! Deze stremming loopt nu over in de stremming voor renovatie van het andere brugdeel’, legde De Weerd uit. Verder de Ringvaart op zijn de Aalsmeerderbrug en Leimuiderbrug ook weken buiten gebruik geweest door storingen en diverse reparaties.

Het derde alternatief volgens De Weerd is dan Haarlem. ‘Maar daar begint de renovatie van de Cruquiusbrug. Dit zou met bloktijden gaan voor de scheepvaart. Hierdoor konden met name de passagiersschepen nog hun rondje Zuid-Holland varen. Maar er is toch besloten het middagblok eruit te halen. En dat precies in de drukste tijd van het jaar, het voorjaar.’ Schuttevaer gaat nogmaals met de vaarwegbeheerder om tafel, maar voorlopig omschrijft De Weerd een rondje Noord-Holland varen tot ‘hogere wiskunde’.

IJsbrekers

Voor als het echt gaat vriezen, stelde De Weerd de zaal gerust. ‘De ijsbrekers zijn weer gecontracteerd en liggen klaar op verzoek van Rijkswaterstaat. Nieuw dit jaar is, dat schippers via Vaarweginformatie.nl meteen op de hoogte zijn van aansprakelijkheid en toestemming voor varen in konvooi.’

Hij waarschuwde schippers ook alvast voor een nieuw te bouwen ‘Waterfront’ bij Lelystad. ‘Lelystad heeft het water ontdekt en ziet kansen. Wat ze niet zien zijn de vele binnenvaartschepen en het nu al grote tekort aan ligplaatsen voor die schepen.’

Met inzet van oud-afdelingsvoorzitter Hans Stammes en Geert Snoei van het KBN-kantoor is er een zienswijze onderweg naar de gemeente met bezwaren van de binnenvaart tegen de woningbouwplannen.

Zaanbrug klaar

Gaat er dan niets goed in binnenvaartland? Zeker wel, de nieuwe Zaanbrug, bijna te zien vanuit De Stoomhal. Deze week wordt hij in gebruik genomen. De Weerd: ‘Complimenten voor de bouwer en Havendienst Zaanstad voor het keurig op schema afleveren van deze nieuwe “aanwinst” voor de scheepvaart.’

Hij vond het niet raar om blij te zijn met deze brug. ‘Ja, natuurlijk, een tunnel blijft onze voorkeur houden, maar een brug met een breedte van 16,50 meter is een aanwinst. Deze brug is tevens de afsluiting van het project “Vaart in de Zaan”, dat 10 jaar geleden begon met vernieuwing van de Wilhelminasluis. Hoewel klaar? Daar is komend jaar nog een drempel te slechten bij de Alexanderbrug.’

Jaarrekening

‘De jaarrekening wordt steeds minder’, concludeerde Ton Boere die namens afscheidnemend penningmeester Jacqueline Houniet-Post de financiën van de afdeling Noord-Holland uit de doeken deed. ‘Met 70.000 euro op de spaarrekening doet een tekort van 1640 euro over 2023 ons niet echt pijn. Bovendien hebben we er positieve dingen mee gedaan.’

Boere doelt op steun aan Boer-Burgers-Waterbelangen bij de waterschapsverkiezingen, ontwikkeling van het beleidsstuk ‘De ware koers’ en het maken van een promotiefilm.

Sinds de fusie in Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) lopen vrijwel alle geldzaken via ‘Zwijndrecht’, ook de contributiebetaling. Noord-Holland (101 leden, waarvan 54 A- en 42 B-leden, plus vijf ereleden) krijgt een ledenbijdrage van 2300 euro per jaar voor de lopende kosten. Dat zou wel iets meer mogen zijn, vindt het afdelingsbestuur. Het wil toch eens per jaar een ledenbijeenkomst houden en betaalt die uit de reserve. Er wordt over gesproken met KBN, zodat de negatieve begroting voor dit jaar wellicht volgend jaar positief is.

Jacqueline Houniet zit er niet meer mee, zij stopte na 20 jaar met het penningmeesterschap, zoals ze ook stopte bij Scheepswerf Brouwer, en gaat nu verder in het transportbedrijf van haar man.

Nieuwe voorzitter

De nieuwe afdelingsvoorzitter Hendrik Boland is bestuurslid en directeur geweest bij de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en was daar onder meer betrokken bij de ontwikkeling van nautisch-technische regelgeving voor de chartervaart. Internationaal was was hij actief voor European Maritime Heritage. Boland vaart, gediplomeerd als stuurman Kleine Handelsvaart, op zijn Groninger schoener Zuiderzee en is nu nog actief als voorzitter van de coöperatie Holland Sail (met 32 traditionele zeilende passagiersschepen) en de Streekomroep Westfriesland. Hij zat verder 13 jaar in de gemeenteraad voor D66 en werd wethouder, eerst in Enkhuizen en later nog in de gemeenten Muiden, Gooise Meren en Waterland. ‘Graag wil ik mij inzetten voor de binnenvaart in het algemeen en Schuttevaer Noord-Holland in het bijzonder’, liet Boland weten. Hij werd met volledige instemming van de leden tot voorzitter benoemd.

Lees ook: Schuttevaer Alblasserwaard optimistisch over koers KBN Lees ook: Sluisplannings-tool Terneuzen wordt verbeterd

‘Nautisch werk gaat altijd door’

Andries de Weerd: ‘Oranjesluis niet dicht met verlenging of nieuwe pompen Den Oever’

BEELD

Hendrik Boland (op de foto links) is benoemd tot nieuwe voorzitter van SVS Schuttevaer Noord-Holland en vormt samen met vice-voorzitter Sil Faas (midden) en secretaris Andries de Weerd het dagelijks bestuur van de afdeling. (Foto Dirk van der Meulen)

Secretaris Andries de Weerd speldt Gerrit van Dodewaard het speldje op voor 40 jaar lidmaatschap, maar dat had hij al; het had 50 jaar moeten zijn. Van jubilaris Cargill BV (40 jaar) was niemand aanwezig en ook Wim Leegwater (60 jaar lid) was er niet. (Foto Dirk van der Meulen)