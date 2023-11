De Maritieme Kieshulp: JA21 pleit voor uitbreiden vloot Koninklijke Marine

De partij wil dat de vloot van de Koninklijke Marine wordt uitgebreid. ‘Om de marine effectief te kunnen laten optreden teneinde de zeeaanvoerlijnen (scheepvaart en zeebodemkabels en -leidingen) te beschermen, moet de vloot in capaciteit tegen bemande en onbemande onderwater- en luchtdreiging worden uitgebreid.’

‘Directe stop op nieuwe windparken op land en zee’, staat er verder nog in het programma.

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.