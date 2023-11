De Maritieme Kieshulp: maritiem ontbreekt in programma Denk

Partijprogramma : Nu is het moment Lijsttrekker: Stephan van Baarle Huidig aantal zetels : 3 In de peilingen : 2-4

In het programma van Denk staat niets over de binnenvaart.

In het programma van Denk staat niets over de zeevaart.

Denk wil massaal inzetten op stroom uit windenergie op de Noordzee

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 17 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.