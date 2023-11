De Maritieme Kieshulp: Volt is Akte van Mannheim liever kwijt dan rijk

Binnenvaart

Volt is bezig met toekomst, en met nu, blijkt uit de titel van het programma. Voor de binnenvaart betekent dit goed waterbeleid. ‘We moeten steeds meer water vasthouden; om de drinkwatervoorziening te garanderen en ervoor te zorgen, dat de natuur, de landbouw, de binnenvaart en de industrie over voldoende water beschikken.’ De partij wil ‘een scheepvaartbelasting invoeren op basis van NOx- en CO2-uitstoot’. Daarvoor wil de partij de Akte van Mannheim aanpassen.

Zeevaart

In ‘Toekomst, nu.‘ wil de partij wat betreft de zeevaart wil de tonnagewinstregeling en de afdrachtvermindering voor de zeescheepvaart afschaffen.

Overig

De partij ziet de scheepvaart als belangrijke gebruiker van waterstof. ‘Om subsidies efficiënt in te zetten, is het nodig dat bepaald wordt in welke sectoren de nu nog schaarse waterstof het beste ingezet kan worden. Volt wil hiervoor een ‘waterstofladder’ opstellen waarin de prioriteiten worden vastgelegd. Volt vindt dat de industrie en scheepvaart voorrang hebben op bijvoorbeeld het verwarmen van huizen en gebruik van waterstof voor treinen.’