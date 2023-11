De Maritieme Kieshulp: CDA wil recht doen aan afmeerplekken

CDA ziet de zee- en binnenvaart als efficiënte en belangrijke vervoerstroom. ‘We zetten in op een goederen- en personenvervoer over water. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een toename komt van goed te bereiken afmeerplekken. We houden aandacht voor de kwaliteit van havens en kanalen, die ook bij wisselende waterstanden goed bevaarbaar blijven. Daarnaast dragen we bij aan verduurzaming van de scheepvaart door gebruik van duurzame brandstoffen te stimuleren.’