Duikers onderzoeken wrak coaster Verity, masten ingekort

Duiken

Duikers van het Deense bedrijf JD Contractors zijn begonnen met het onderzoeken van het wrak van de coaster Verity. Ze duiken vanaf het offshore support schip Vina dat beschikt over een duikerklok en een decompressietank. Maandagmorgen was er nog geen nieuws over de vier vermiste bemanningsleden waarvan vermoed wordt dat ze zich nog in het schip bevinden.