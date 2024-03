Minister Harbers ziet ‘meer meanderen’ niet als oplossing voor toekomstbestendige Rijn

Laagwater

Demissionair minister Mark Harbers (IenW) denkt niet dat het meer laten meanderen van de Rijn een oplossing is voor periodes van laagwater. Dat zei de bewindsman nadat hij dat de nieuwe overnachtingshaven in Spijk officieel had geopend, even daarvoor had hij in zijn toespraak het belang van een bevaarbare Rijn benadrukt. Rotterdamse havenbaas Boudewijn Siemons noemde ‘meer meanderen’ in deze krant eerder wel als oplossing.