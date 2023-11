De Maritieme Kieshulp: D66 voor duurzaamheidslabel binnenvaart en tegen Akte van Mannheim

D66 is voor een ‘verplicht duurzaamheidslabel voor de binnenvaart’ staat er in het programma ‘Nieuwe energie voor Nederland.‘. Bij die verduurzaming wil D66 helpen door het ‘subsidiëren van schonere scheepsmotoren voor de binnenvaartschepen’. Niet alleen wil de partij ‘samen met de sector kijken we hoe we scheepseigenaren kunnen helpen verder te verduurzamen’, maar ook is het voor een bijmengverplichting. ‘Daarnaast gaan schepen verplicht duurzame brandstoffen bijmengen tot 15% in 2030.’

Verder wil de partij van Rob Jetten af van de in de akte van Mannheim gemaakte afspraken. ‘We passen afspraken met de Rijnlanden aan om accijns te kunnen heffen op binnenvaart en een prijs te vragen voor (lucht)vervuiling.’ De partij wil dat de binnenvaart ook gaat vallen onder het Europese emissiehandelssysteem EU ETS, waarbij de vervuiler betaalt.

In de binnenvaart ziet D66 een belangrijke speler voor de stadsbevoorrading. ‘Bevoorrading in de steden wordt veiliger en passend via logistieke hubs aan de randen van de steden van waaruit kleinere elektrische voertuigen (fiets, boot, of auto) goederen verder de stad in brengen. D66 wil dat er landelijke regie komt voor de totstandkoming van deze hubs.’