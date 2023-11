De Maritieme Kieshulp: Partij voor de Dieren wil Europees verbod op superjachten

De Partij voor de Dieren wijdt relatief veel ruimte aan de visserij. ‘Stop het leegvissen van de zee’, heet het hoofdstuk waarin de partij oproept met het stoppen van overbevissing. ‘De Nederlandse visserij is medeverantwoordelijk voor de structurele overbevissing in Europese wateren en verwoesting van het bodemleven. Vissen komen op een zeer wrede wijze aan hun einde. Met Europese subsidies worden ook zeeën buiten Europa geplunderd, zoals voor de kust van Afrika, met grote impact op de voedselvoorziening van de lokale bevolking. De grootste trawlers ter wereld zijn in Nederlandse handen.’

Daarom wil de partij dat ‘boten met destructieve visserijtechnieken de zee niet meer op komen. Monstertrawlers, diepzeevisserij, schepen die met sleepnetten de zeebodem verwoesten (boomkorren), worden onder Nederlandse vlag en in Nederlandse wateren verboden.’

Een terugkeer van de pulsvisserij ziet de partij niet zitten. ‘Pulsvisserij, een techniek waarbij vissen onder stroom worden gezet zodat de zeeën nog efficiënter kunnen worden leeggeroofd, blijft verboden.’

‘Visserijakkoorden tussen de Europese Unie en andere landen zijn roofakkoorden en gaan van tafel of worden opgezegd. De visserij en vis-, schaal- en schelpdierkwekerijen worden afgebouwd. Visserijsubsidies worden per direct afgeschaft.’ Ecosystemen en vissoorten die er slecht aan toe zijn, krijgen de kans zich te herstellen door een totaalverbod op de visserij in het gebied. Voor de kwetsbaarste soorten zoals paling, kabeljauw en tonijn wordt onmiddellijk een vangstverbod ingesteld.’

Verantwoording Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.