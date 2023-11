De Maritieme Kieshulp: PVV zet in op terugkeer van pulsvisserij

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: PVV.

In het kort Partijprogramma: Nederlanders weer op 1

Lijsttrekker: Geert Wilders

Huidig aantal zetels: 16

In de peilingen: 16-20

Binnenvaart

‘De binnenvaart en onze havens blijven een essentiële schakel voor de bereikbaarheid, economie en infrastructuur van Nederland.’ Staat er in Nederlanders weer op 1. Verder staat er in het verkiezingsprogramma van de PVV niets over de binnenvaart.

Zeevaart

Over de zeevaart of de zeehavens staat niets in het programma.

Overig

Wel is er in het partijprogramma van lijsttrekker Geert Wilders aandacht voor visserij. ‘Niet alleen de boeren, maar ook de vissers gaan kapot door hoge brandstofprijzen, het pulsverbod en de aanleg van windturbineparken op zee. Vissersboten worden naar de sloop gebracht; vissersdorpen verliezen hun karakter. Dat is ongelooflijk zonde en moet onmiddellijk stoppen. De vissers verdienen onze trots en bescherming!’

De PVV wil daarom dat het verbod op pulsvisserij wordt teruggedraaid en dat vissers de ruimte krijgen, ‘de zee niet volbouwen met windturbineparken’.

Verantwoording Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.